かわいいマイメロディ＆クロミのデザイン♡ファンデーションパフ

2025年12月1日（月）より、貝印株式会社からサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」がデザインされた「ファンデーションが染みこみにくいパフ™」が新発売！このパフは、耐油性・耐摩耗性に優れた外側スポンジと弾力性のある内側スポンジを採用した多層構造で、少量のファンデーションでもしっかりメイクが可能です。ふわもち感触で伸ばしやすく、自然な仕上がりに。

マイメロディ＆クロミの限定デザイン

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661900

貝印の新しい「ファンデーションが染みこみにくいパフ™」には、サンリオのキャラクター・マイメロディとクロミがデザインされています。

リボンをつけたかわいらしいキャラクターがパフの裏側に描かれており、メイクタイムが楽しくなること間違いなし！毎日のメイクに癒しのひとときをプラスしてくれるアイテムです。

価格は605円（税込）、全国のドラッグストアやホームセンターで購入できます。

ファンデーションの染み込みを防ぐ多層構造

このパフは、外側のスポンジと内側のスポンジの間に1枚のフィルムを挟んだ多層構造で、ファンデーションが染みこみにくい仕様になっています。

少量のリキッドファンデーションで、しっかりと均一に伸ばすことができ、薄付きで自然な仕上がりに。

肌に優しく、マシュマロのようなふわもち感触で、目の下や鼻のキワまでフィットします。長時間のメイクでも安心して使えます♪

くり返し洗えて長持ち！便利なアイテム

「ファンデーションが染みこみにくいパフ™」は、洗ってもその特性が長持ちする優れた耐久性を誇ります。汚れが染みこみにくいので、何度も繰り返し使用でき、毎日のメイクで長く愛用できます。

さらにコンパクトなサイズ感で、クッションファンデーションのケースにもぴったり収まる設計になっています。旅行や外出時にも便利で、いつでも快適なメイクができます♪

メイクが楽しくなるアイテムで、毎日がもっと特別に



サンリオのキャラクター、マイメロディとクロミのデザインが施された「ファンデーションが染みこみにくいパフ™」で、メイクタイムをもっと楽しく、心地よく！

自然な仕上がりと、ふわもち感触で、忙しい朝もストレスフリー。洗って長持ちするので、何度でも使用可能です。毎日のメイクが楽しみになるアイテム、ぜひチェックしてみてくださいね♡