米グーグルの地図サービス「グーグルマップ」の口コミ欄で、宮城県内の小児科医院が、競合医院の院長から最低評価の「星一つ」を付けられたことを巡る損害賠償請求訴訟の判決が仙台地裁であった。

営業権の侵害などを主張した原告の請求は棄却されたが、地裁は、被告の投稿を「原告の医院の評価を下げ、優位に立とうという不当な目的があったと推認できる」と指摘した。

口コミ欄が消費行動における重要な根拠となる中、同業者からの「星」のみの評価の違法性を争った損賠請求訴訟で、原告側の代理人弁護士らによると、珍しい事例だという。

原告は、富谷市で小児科医院を運営する医療法人で、最低評価で名誉権や営業権を侵害されたとして近くの小児科医院の院長などに対し、約１１８０万円の損害賠償を求めていた。

１１月２０日付の判決によると、被告の院長は２０２３年１２月〜２４年２月、二つの匿名アカウントを使って自分の医院の口コミ欄に「★★★★★」を付けた一方、原告の医院に「★」を付けた。具体的な理由や文言は投稿しなかった。

前田志織裁判長は、「星一つ」について、「原告の病院が悪いという評価の投稿」「不当な目的を有していたと推認できる」と指摘。ただ、具体的な理由を明示していないことから、「一般の人は、投稿者が不満を持っただけと理解するに過ぎない」などと評価し、原告の名誉権や営業権の侵害は認めず棄却した。

原告の医療法人理事長は取材に対し、「星の数は患者が病院を選ぶ上で重要な指標。意図的に競合相手をおとしめる行為だ。判決には納得がいかない」と話したが、投稿が削除されたことなどから控訴はしないという。被告側の代理人弁護士は「コメントは差し控える」とした。原告側によると、「星」だけの投稿者の情報を特定するのは難しく、グーグルの本社がある米国の法制度で特定したという。

インターネット関連の訴訟に詳しい中沢佑一弁護士は「患者ではなく競合相手による投稿は営業妨害行為と言え、原告敗訴は世間一般の感覚とのズレを感じる。ＳＮＳが発展して表現行為が多様化し、簡易にできるようになった。星のみも重い評価だ。具体的な事実を示さなければ違法にならないという判断は、時代にそぐわないと考える」と指摘している。