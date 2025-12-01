卓球の元日本代表で３大会連続五輪メダリストの石川佳純さん（３２）が１日、フジテレビ「ぽかぽか」に生出演。「バラエティーの生放送は初めてなので、すっごい緊張してます」と口にしながらも、最近習い始めた料理や、現役を引退してはまりまくっているスキーなどについて自然体で滑らかに語った。

引退後はスポーツを応援することの楽しさを改めて感じているそうで、個人的には「アルカラス選手が大好きで」と男子テニスの世界ランク１位のカルロス・アルカラス（スペイン、２２）の大ファンであることを告白。今年９月３０日まで有明テニスの森公園で開催された「ジャパン・オープン」を「４日連続で見に行った」と明かした。

さらにシングルス準決勝のアルカラスＶＳカスパー・ルード（ノルウェー）の試合前に、コイントスを担当することに。ところがフライングで「早く投げちゃったんです」と苦笑いで告白。石川さんは、審判がルードにコインの表裏どちらを選ぶか聞く前にコインを上に弾いてしまい、審判から「ノーノーノー」と制止され、場内には笑いが起きた。

石川さんは「試合前で集中してるアルカラス選手が笑顔になって…もう…笑顔見られてよかった…♡ちょっと申し訳なかったですけど。すごい紳士で、うれしかったです」とうっとり笑顔になっていた。