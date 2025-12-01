¡Ú£×£Á£Ö£Å¡Û¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀë¸À¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å½Ð¤ë¤è¡×Ä¹Í¿Àé¼ï¡õ¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤ÈÂÐÃÌ
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°£×£Á£Ö£Å£±Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢à¶Ë°½÷²¦á¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥®¥ã¥ë¥º¤ÎÄ¹Í¿Àé¼ï¡Ê£¶£°¡Ë¡õ¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡Ê£¶£²¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤ÏÎ©ÌîµÂå¤È»³ºê¸Þµª¤Î¥¿¥Ã¥°¡¢£Ê£Â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î·ëÀ®£´£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥ó¥×¤Ï£Ú£Á£Ð¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¸ÑÇì¡õ³ð¥ß¥¯¤È·ãÆÍ¡£¥ß¥¹¥È¹¶·â¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤Ç³ð¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥À¥ó¥×¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å½Ð¤ë¤è¡×¤È»öÁ°È¯É½¤Î¤Ê¤¤ÅâÆÍ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀë¸À¡£Ä¹Í¿¤ÈÈôÄ»¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥×¤Ï¡Ö¶Ë°¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾Ð´é¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¥·Îõ¤Ê¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤À¤¬¡¢¥À¥ó¥×¤¬»Ê²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë£Ê£Â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤ÎÎ©Ìî¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡Ö²Æì¤Î¶õ¹Á¤ÇÎ©Ìî¤¬¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥À¥ó¥×¤¬Ë½ÏªÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡ª¡×¤ÈÎ©Ìî¤é¤·¤À¼¤¬¶Á¤¯ÄÁ¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤È¡¢°ã¤¦¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸åÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿Î©Ìî¡¢»³ºê¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¡£¥À¥ó¥×¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï£Ê£Â¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¡¢ÇäÅ¹¤Ø¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£