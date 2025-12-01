「ダウンに頼りがち」な人へ！【ユニクロ】1枚あると助かる♡「サマ見えコート」

寒くなるとついついダウンばかり着てしまう……という人も少なくないのでは？ あたたかさはキープできるダウンだけど、合わせ方次第ではカジュアルになりすぎることも。そんなとき1枚あると助かるのが、【ユニクロ】の「サマ見えコート」です。オーバーサイズでこなれ感たっぷりのトレンチコートや、1点投入で洗練感が出るロングコートなど、大人におすすめのアイテムが豊富にラインナップ。冬コーデをグッと格上げしてくれることうけあいなので、ぜひチェックして。

きちんと見えるのに気軽に羽織れる上品トレンチ

【ユニクロ】「トレンチコートリラックスフィット」\12,900（税込）

クラシカルなディテールを落とし込んだ、本格派のトレンチコートが登場。見た目は重厚感がありながらも、落ち感があり気軽に羽織れそうなのが魅力です。ゆったりオーバーサイズシルエットで、厚手のニットを仕込んでもバランス良く着こなせそう。袖をまくると裏地のチェックがチラリと見えて、遊び心もプラスできます。きちんと見せたいオフィスルックから、休日のカジュアルスタイルまで使いやすく、大人のデイリーコーデに頼れる1着になるはず。