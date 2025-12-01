Image: Amazon

間違い探し（レベル3）。

USB-CケーブルとLANが合体したり、そうかと思えばハブが合体したり。いろんなキメラが生まれる、時はまさに効率化の新世紀。

そんなネオンジェネシスに、また新たなファイターが名乗りを上げました。

トップ画像のコレ、完全に「3口タップです」みたいな顔してますが、製品情報見て腰を抜かしました。

Image: Amazon

おまえっ！ そっちの穴、USB-Cかよ！

しかもPD33W出るのかよ！ こんなん買うわ！便利じゃん！

サンワサプライ 電源タップ PD33W (AC×2個口+USB Type-C×2) 1,806円 Amazonで見る PR PR

というわけで、小型で、AC×2とUSB-C×2のキメラでした。1,806円なら30WクラスのUSBアダプタ買うより安いまである。

冷静に考えて使い勝手よくないですか？これ

Image: Amazon

プラグはスイング式で格納OK。小型で持ち運びも軽快。そして、単ポートでとはいえ33W出せるなら、スマホやタブレットの充電も高速です。

省エネなMacbook Airとかなら給電もできますし、その気になればAC差込口にUSB急速充電器をブッ刺したっていいわけです。お出かけや出張、最高の相棒になってくれる完璧なモバイル充電ソリューションだ…。

ただ、このUSB-Cポートの間隔は正直不安でもある。

寝ぼけてUSB-CにACプラグブッ刺さないかが心配ですが、僕はガジェットへんたいなので、このスリルが逆にゾクゾクしています。

（実際は刺さらないようになっているとは思いますけどね。でも、間違っても試してはいけません）

Source: Amazon