１月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、国土交通省は下水道法を改正し、下水道の老朽化の状態を診断する新指標を導入するなど、定期調査を強化する方針を固めた。

調査対象を陥没リスクの高い管路だけでなく、事故時の社会的影響が大きい重要管路にも拡大する。改正法案を来年の通常国会に提出する方針。

現行の定期調査は、腐食の恐れが大きい管路を対象に５年に１回以上の頻度で行われている。老朽化の診断には、日本下水道協会の指針に基づく４段階の「緊急度」が活用されているが、法的根拠はなく、判定を行わない自治体もある。

同法に基づく新たな指標は、「緊急措置段階（健全度４）」「早期措置段階（同３）」「要監視段階（同２）」「健全（同１）」の４段階を想定。「４」は亀裂や漏水などが確認された状態で、即座に更新や修繕を行う。「３」は応急措置を施した上で、陥没リスクが高い箇所は「３年に１回」「毎年」などと調査の頻度を増やす。

「要監視段階」は、当初の案では「予防保全段階」だったが、有識者検討会で「異常な進行を監視する段階だと強調すべきだ」との意見が出たため、１日の会合で変更案が示された。

調査対象も拡大し、事故時の社会的影響が大きい重要管路も１０年に１回以上の調査を求める。重要管路は〈１〉直径２メートル以上〈２〉下水処理場に接続〈３〉緊急輸送道路の直下――の管路などを想定している。