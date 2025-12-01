「足の冷え辛い！」→【3COINS】の「あったかレッグウェア」で解決♡

いよいよ本格的な冬が近づいてきました。足元の冷えが辛い大人女性は、保温性のあるレッグウェアを備えておきたいところ。【3COINS（スリーコインズ）】ならプチプラでGETできます。今回は、デイリー使いしやすいシンプルなソックスとレッグウォーマーをご紹介。保温機能付きであたたかく穿けそうなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

かかとの乾燥に◎ 保湿機能付きのソックス

【3COINS】「保湿クルーソックス2足セット」\330（税込）

「シルクプロテイン配合で肌触りがやさしく」（公式サイトより）、かかとのガサガサが気になる人にもおすすめのソックス。保湿・保温効果にも期待できます。シンプルなデザイン & 合わせやすいカラーも魅力。2足セットでこの価格ならコスパ優秀と言えそうです。

足首・ふくらはぎの冷えに！ 裏起毛のレッグウォーマー

【3COINS】「PREMIUM薄手裏起毛レッグウォーマー」\550（税込）

薄手のレッグウォーマーがあれば、パンツの下にさり気なく仕込みやすい。「内側ふわふわの裏起毛」（公式サイトより）で、冷えがちな足元をあたためてくれるかも。ふくらはぎから足首までの長さで、簡単に脱ぎ穿きできそうです。カラーはベージュ・チャコールグレー・ブラックの3色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M