劇場アニメ『この本を盗む者は』声優陣、“収録中にお腹が鳴る問題”の対処法
2021年本屋大賞にノミネートされた深緑野分の小説を原作とする劇場アニメーション映画『この本を盗む者は』（12月26日公開）のジャパンプレミアが、12月1日、東京・新宿バルト9で開催された。
【全身ショット】清楚！真っ白ワンピで登場した片岡凜
本作は、本嫌いの少女・御倉深冬が、謎めいた少女・真白に導かれて“本の世界”へ迷い込み、崩壊しつつある物語を救うため奔走する冒険ファンタジー。『ラディアン』『神クズ☆アイドル』を手がけた福岡大生監督と、『彼方のアストラ』『クズの本懐』で知られる黒澤桂子（キャラクターデザイン／作画監督）がタッグを組み、幻想的で壮大な世界観を描き出す。
上映前の舞台あいさつには、深冬役の片岡凜、真白役の田牧そらをはじめ、深冬の叔母・御倉ひるね役の東山奈央、風来坊を名乗る女性・与謝野蛍子役の伊藤静、書店員の大学生・春田貴文役の土屋神葉が登壇した。
映画初主演、かつ声優初挑戦となった片岡と、同じく声優初挑戦の田牧。MCから「声優の先輩に聞きたいことは？」と問われると、片岡は「収録中にお腹が鳴ってしまい、音に入って困りました…」と打ち明け、田牧も「私もまさにそれを聞こうと思っていました」と同調。会場の笑いを誘いつつ、「皆さんはどうされているんですか？アフレコ前の“勝負メシ”はありますか？」と質問した。
これに東山は「私はプロテイン。シェイカーに粉だけ入れておいて、スタジオの水でシャカシャカして飲みます」とヘルシーな対処法を紹介。伊藤は「一口羊羹ですね。パッと食べられて腹持ちもよく、甘くて幸せになれます」と答えた。
田牧は「もっと早く聞きたかった…！」と笑いながら、「収録期間中は毎日お腹が空いて大変でした」と振り返った。
さらに土屋は「アフレコ中は食べない派。眠くなってしまうので」と語りつつ、「収録がある日の朝ごはんは“馬刺し”です」とまさかの“勝負メシ”を明かした。「馬刺しを食べると、叫ぶシーンがあっても力が湧くんです。ほかのお肉だと胃もたれするんですが、馬刺しはすっきりしていて持続力もいい」と熱弁。田牧が即座に「馬刺し食べます！」と応じ、会場は和やかな雰囲気に包まれた。
