今季のプレミアリーグでは13試合を終えて2位につけているマンチェスター・シティ。昨季は絶不調のシーズンを過ごしたが、2度の大型補強を経てチームを立て直しつつある。



直近のリーグ戦ではホームにリーズを迎えて3-2の勝利。2-0から2-2に追い付かれてしまったが、後半アディショナルタイムにフィル・フォーデンが勝ち越し弾を挙げ、チームを勝利に導いた。



フォーデンはこの試合で先制点も挙げており、プレミアでは今季初の2ゴールに。シティはアーリング・ハーランドに得点の大部分を依存しているが、この試合はハーランドが出場しながらも得点なしで勝利した今季初のゲームとなった。





以前のような得点力を披露したフォーデンは『Manchester Evening News』にて、昨季とは一転して復調しつつある自身のパフォーマンスに言及している。「心の奥底にハングリー精神がある。ニューカッスル戦では何度かチャンスを逃してフラストレーションがたまった。正直にいうと、ここ数日はそのことで心が蝕まれていた。今日はそれを正して、何かを変えたいと思っていた。今日それがうまくいったことに本当に感謝している」「試合の勝利に貢献する重要な2つのゴールを決めることができた。僕が目指すのはまさにそういう選手。試合の流れを決定づけ、変化を生み出せると期待される選手になりたい」「個人的にはこれは正しい方向への一歩だと思っている。これが大きな自信に繋がる。これから厳しい試合が控えているから、集中して臨みたい」シティはミッドウィークにアウェイでフラムと対戦し、週末には今季好調のサンダーランドをホームに迎える。