¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡ÖÌ¡²è¤Îº×Åµ¡×Ãæ»ß¤Ë¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÈãÈ½Ê®½Ð¼õ¤±
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê²¤½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌ¡²è¤Îº×Åµ¡¢¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¹ñºÝÌ¡²èº×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï1Æü¡¢2026Ç¯1¡Á2·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÀ¾Éô¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Æ±Ì¡²èº×¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÌ¡²è²È¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤«¤éÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥ÈÉ½ÌÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÅªË½¹ÔÈï³²¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¼Ò°÷¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£Ì¡²èº×¤Ï26Ç¯1·î29Æü¤«¤é2·î1Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¹ñºÝÌ¡²èº×¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ºî²È¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¸ùÏ«¾Þ¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤òÂçÍ§¹îÍÎ¤µ¤ó¡Ê15Ç¯¡Ë¤ä¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê19Ç¯¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¿¼¤¤¡£