ハロー！プロジェクトに所属する9人組グループ・アンジュルムが11月30日、東京・日本武道館でライブツアーの千秋楽公演を開催しました。

今年6月に伊勢鈴蘭さん（21）がリーダーに就任、8月には新メンバーの長野桃羽さん（15）が加入し、新体制となったアンジュルム。

今回のツアーは、スマイレージ（アンジュルムになる前のグループ名）がライブハウスツアーから始まったという歴史があることから、“初心に返って個々の技術・魅せ方を磨こう”というテーマのもと各地のライブハウスをまわってきました。

■新メンバー・長野桃羽「みなさんの姿を見て感動」

『アンジュルム 2025 autumn 「Keep Your Smile！」 final』と名づけられた千秋楽公演。『愛すべきべき Human Life』で幕開けし、ニューアルバム『Keep Your Smile！』の中から『トラブルメーカー』を披露するなど、冒頭からファンを盛り上げました。

日本武道館のステージに初めて立った長野さんは、「自分がこの舞台に立つことが信じられなかったんですけど、みなさんの姿を見て感動しています」と話し、カラフルなペンライトでいっぱいの客席を眺めて「星みたいですね！」と笑顔を見せました。

■スマイレージ時代の楽曲も次々と披露

続けて、ニューアルバムの収録曲『FAST PASS』や、『明晩、ギャラクシー劇場で』『ぶっ壊したい』『愛されルート A or B？』などをパフォーマンス。

スマイレージ時代の楽曲もセットリストに入れられ、『自転車チリリン』『黄色い自転車とサンドウィッチ』『新・日本のすすめ！』『寒いね。』をメンバーが2チームに分かれて披露。さらに、『プリーズ ミニスカ ポストウーマン！』『私、ちょいとカワイイ裏番長』でファンを沸かせました。

そして、『赤いイヤホン』『大器晩成』などで盛り上げ、本編を『友よ』で締めくくりました。

■リーダー・伊勢鈴蘭 涙を浮かべ「すごくいい第一歩」

アンコールでは、紫のスパンコールが印象的な衣装で登場したメンバーたち。ニューアルバムから『プリズンブレイカー』を初披露しました。

最後のMCでは、長野さんが「みなさんとステキな時間を過ごすことができて本当にうれしいです。これからも、もっと楽しい思い出を作れたらいいな」とコメント。

リーダーの伊勢さんは涙を浮かべ、「今日みんなで全力で戦えて、9人の始まりとしてはすごくいい第一歩を踏めたと思うんですけど、みなさんどうですか？」とファンに投げかけると、会場から温かい拍手が送られました。

そして、「今日という日を自信に変えて、頑張っていきたいと思います」と語り、スマイレージ時代からのライブ定番曲『スキちゃん』で幕を下ろしました。