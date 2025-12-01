Image: Amazon

Apple（アップル）はこの秋、最新モデルのiPhone 17シリーズとiPhone Airを発売しましたが、なんとApple純正品のケースがAmazonブラックフライデーでお得な価格になっています。

Apple MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース 6,506円 Amazonで見る PR PR

ケースがあると安心感が違う。しかもApple純正品です

Image: Amazon

本日までとなるAmazonブラックフライデーセールの対象商品となっているのは、iPhone 17とiPhone 17 Pro、そしてiPhone Airの一部のシリコンケースやクリアケースなどです。

どれもApple公式で購入すると、税込7,980円となかなか良いお値段ですが、Amazonブラックフライデーセール価格は税込6,506円となっています。さらに1%分のポイント付き。

やはりApple純正品ということで、高い分その価値は十分にあると思います。シリコンケースのあの肌触りやカメラコントロールもしっかりカバーしてくれているところ、本体側面のボタンの押し心地など、どれをとってもやはり使い心地がいいなと。

もちろん、今年新たに登場した「テックウーヴンケース」もありますよ。

AppleCare＋に加入していない場合は、なおさら落下や傷から守るための保険としてケースはやはり用意しておきたいところ。最新のiPhoneに乗り換えたものの、未だにケース選びで悩んでいる方はチェックしてみてはいかがでしょうか？

Source: Amazon