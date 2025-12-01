中国の六大未来産業（4）BMI技術がより多くのシーンへ

「第15次五カ年計画（2026〜30年）」提案は、「先見的に未来産業の布陣を敷き、多様な技術ルート、典型的な応用シーン、実現可能なビジネスモデル、市場規制・監督ルールを模索し、量子科学技術、バイオマニュファクチャリング、水素エネルギーと核融合エネルギー、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、エンボディドAI、第6世代移動通信（6G）等を新たな経済成長分野にしていく」ことを打ち出した。中国は積極的に未来産業を育成して、質の高い発展に新たな原動力を注入し続けている。このほど記者は、関連分野の研究者や企業経営者に未来産業の「現在進行形」について取材した。人民日報が伝えた。

【第4回】李文宇（リー・ウェンユー）中国情報通信研究院「知的財産権・イノベーション発展センター」主任、ブレイン・マシン・インターフェース産業アライアンス事務局長

BMI技術がより多くのシーンへ

ブレイン・マシン・インターフェースは、脳と機械の間に情報チャネルを構築することで、生物知能と機械知能の協調的相互作用を実現するもので、生命科学と情報科学の融合的発展における最先端技術だ。

BMI技術は各分野での普及が加速し、応用シーンが広がり続けている。医療分野ではいち早く実用化され、神経機能障害患者のリハビリ支援、重大疾病の診療支援、さらに麻痺患者の意思による義肢制御などを可能にしている。コンシューマー電子分野でもすでに技術検証が完了し、脳波制御型スマート端末が複数発売されている。例えば、思考入力型AR（拡張現実）グラスや感情モニタリング機能付きスマートヘッドバンドなどだ。産業安全分野では、地下工事やトラック運転などで、状態監視、遠隔操作、協調的意思決定などの試験的応用が進められている。

中国では「技術主導-産業集積-政策支援」という優れた発展構造がほぼ形成されている。技術面では、侵襲型などの新興分野で国際的なフロンティアに躍り出ており、清華大学と博睿康が共同開発したNEOシステムや復旦大学の脳脊髄インターフェース技術などが臨床応用で成果を上げている。産業面では、地域連携型配置が形成され、京津冀（北京・天津・河北）は基礎研究のブレークスルーとイノベーション・エコシステムの構築に注力し、長江デルタは医療資源の強みを生かして臨床応用と製品化を推進し、珠江デルタは製造業クラスターの強みを生かしてハードウェア開発と商業化展開を主軸としている。政策面では、工業情報化部など7当局が共同で「BMI産業の革新的発展の推進に関する実施意見」を通達し、2030年までに国際競争力のある産業エコシステムを構築するという戦略目標を明確にした。

BMI産業の質の高い発展を推進するには、以下の点に注力する必要がある。第一に、コア技術の難関攻略を強化し、高密度フレキシブル電極や低消費電力処理チップなどに的を絞り、「イノベーションプロジェクトのリーダーの年齢・職位にとらわれない自薦による公募」メカニズムを確立し、オープンで共有可能な共通技術プラットフォームを構築し、研究開発のハードルを下げる。第二に、イノベーションエコシステムの整備を進め、政府・産業界・学術界・研究機関・ユーザーの深い融合を促進し、成果の事業化を加速させる。第三に、BMI技術の倫理審査と監督・規制枠組みの構築を加速させ、革新的な発展と安全保障のバランスを取る。（提供/人民網日本語版・編集/NA）