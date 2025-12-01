年金月8万8535円「資金繰りに難儀。老後2000万円問題はその通りだった」 65歳男性の暮らし
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：350万円
現在の資産：預貯金300万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金360カ月、厚生年金360カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：5万1955円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として、詳細は不明ですが「前職の（収入の）5割程度が年金支給額と聞いていた。しかし繰り上げ受給をしていることもあり、月に約8万円では前職の3分の1以下となり厳しい支給額といえる」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「自営業は、在宅でプログラミングをしている。委託社員は版元の月刊誌のDTP（印刷物のデータをパソコン上で制作すること）をしている。在宅勤務と勤務先出勤、4対3の割合」で働いていて、年金以外の収入を得ていると言います。
とはいえ、年金生活においては「自炊すると食品ロスをするので、スーパーマーケットやデパ地下の半額シールつきのお弁当やお総菜を購入している」と節約をしている様子です。
今の生活での不満については「年金は40年間納めていないと、年金だけでの生活ができない。預金2000万円ないと老後を送れないというのはその通りだ」とコメント。
最後に今の生活に必要なことは「できるだけ仕事をする」ことだと厳しい現状を語られていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
