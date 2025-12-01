最近では、止めておいた自転車がちょっとした隙に盗まれる、なんて悲しい事件も少なくありません。

ママチャリの鍵はなんとなく頼りないし、スポーツサイクルにはそもそも鍵がついていません。自分で対策するしかないというわけで、まず基本はワイヤーロックの導入です。

アウトドアブランド「Fieekty」のワイヤーロックは、持ち運びの邪魔にならない400mｍサイズで、ワイヤーは10.04mmとまずまず頑丈。4桁の暗証番号式で、番号は自分で設定できます。

知人にはこの手の暗証番号を破られて自転車盗られた人もいます。犯人は1個1個番号を試しながら鍵を開けたんでしょうか？ すごい根性です。

そこまで偏執狂的な相手には敵いませんが、やはりワイヤーロックは使っておいたほうがいいのは間違いありません。

Amazonブラックフライデーでは36％OFFの639円と非常に安くなってますので、すでになんらかのロックを使っている人も、二重で施錠するのがオススメです。

