µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¡¦¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£°ìÌä°ìÅú¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£

¡¡¹¥¤­¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦ºäËÜ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¹¥Êª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²æËý¤¬¡Ä¡Ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÏÈÕ¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÊ¬¡¢Â¸Ê¬¤Ë­àÃë¥é¡¼¥á¥ó­á¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤¿¤á¤Ë²È·Ï¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÄêÈÖ¤Î­à¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¹­á¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£»î¹çÁ°¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤Ð¤«¡¢¤¦¤É¤ó¡×¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢ÃæÆüÀï¤ÎÌ¾¸Å²°±óÀ¬¤Ç¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤¦¤Ã¤¹¡×¤È­à¼«Çú­á¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Ü¥±¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ£¶¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£