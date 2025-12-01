¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿ÍàºÇ¸å¤ÎÈÕ»Áá¤Ï²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó⁉¡¡ËÜ²»¥Ý¥í¥ê¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È²æËý¤¬¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¡¦¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£°ìÌä°ìÅú¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦ºäËÜ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¹¥Êª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²æËý¤¬¡Ä¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÏÈÕ¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÊ¬¡¢Â¸Ê¬¤ËàÃë¥é¡¼¥á¥óá¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤¿¤á¤Ë²È·Ï¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÄêÈÖ¤Îà¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¹á¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£»î¹çÁ°¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤Ð¤«¡¢¤¦¤É¤ó¡×¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢ÃæÆüÀï¤ÎÌ¾¸Å²°±óÀ¬¤Ç¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤¦¤Ã¤¹¡×¤Èà¼«Çúá¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Ü¥±¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ£¶¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£