１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」がこの日、都内で発表され、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に輝いたことを報じた。

高市首相の言葉始め「緊急銃猟／クマ被害」、「古古古米」、「トランプ関税」など政治関連用語が多くランクインしたことについて、キャスターの大越健介氏は「日本や世界の抱える課題の大きさというものを国民が本能的に鋭く察知している。だからこそ、こうした政治家が発する言葉であるとか政策に敏感になっている、その現れなのかなというふうにも思います」と、まず発言。

「今の子供たちが後々振り返った時に『あの２０２５年って節目だったよね』って言われるかも知れないですよね。ですから、この困難の時代、政治家を始めとして私たち大人は、なんとしてでも判断を誤ることがあってはならないのだというふうに思います」と続けていた。