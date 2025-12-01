坂下千里子、朝ドラのオーディションを受けたことが「あります、何回も」
タレントの坂下千里子（49歳）が、12月1日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。朝ドラのオーディションを受けたことが「あります、何回も。全落ちしてますけど」と語った。
この日、番組のゲストに連続テレビ小説「ちゅらさん」（2001年／NHK）のヒロインでブレイクした女優・国仲涼子（46歳）が出演。朝ドラの話をしていく中で、坂下は「朝ドラのオーディションなんて、みんな出たいんですよ。みんな前のめりで。ニコニコ笑顔で」と、ヒロインオーディションの様子を語る。
すると、番組MCのバナナマン・設楽統は「えっ、（オーディションに）行ったことあるんですか？」と質問。坂下は「あっ、あります…！（笑）。あります、何回も。全落ちしてますけど」と笑う。
設楽は「あぁ、そうか。なにか主役やられてたんでしたっけ？」とたずね、坂下が「…1回もないです…オーディションだけはありました」と答えると、設楽は「『ちりさん』『ちりさん』とか」と言って、スタジオを笑わせた。
