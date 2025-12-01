劇場版「僕の心のヤバイやつ」メインビジュアル＆本予告解禁！豪華特典付きムビチケ第2弾の発売が決定！
「劇場版 僕の心のヤバイやつ」のメインビジュアルと、本予告が12月1日に公開された。
本作は、TVアニメシリーズ「僕の心のヤバイやつ」を市川視点で再編集。TVでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれる。
メインビジュアル解禁
今回公開されたメインビジュアルでは、満開の桜並木の中にたたずむ市川京太郎と山田杏奈が印象的に描かれている。ふたりがそれぞれの想いを胸に、どこか強い感情を宿した表情で並ぶ姿は、これまでの不器用ながらもまっすぐな関係性を感じながらも、また少し異なる空気感をまとっている。
舞い散る桜の花びらは、やわらかで切ない世界観をより印象深く引き立てている。さらに背後には、関根萌子、小林ちひろ、吉田芹那の楽しげな様子に加え、山田を静かに見つめる南条ハルヤの姿も。TVアニメシリーズとはまた違った雰囲気を感じさせるビジュアルに仕上がっている。
本予告では「おねえのバンドシーン」が初公開
解禁された本予告では、これまで積み重ねてきた市川と山田の関係が、あらためて丁寧に描かれている。TVアニメから続くふたりの歩みを振り返るようなカットが随所に散りばめられ、作品を見守ってきたファンにとっては胸を締め付けられるような構成になっている。
さらに今回、新規カットとして市川香菜（おねえ）のバンドシーンが初登場。おねえのバンド「Primary COLOR」の楽曲「つづく」に合わせて、ステージの熱気や観客の完成まで伝わる臨場感あふれる映像が展開され、劇場版ならではの迫力が存分に感じられる仕上がりになっている。
そして終盤には、主題歌「茜」に合わせて、市川と山田の気持ちがふと通い合うような思わず息をのむシーンも。ふたりの関係が確かに前へ進んでいることを感じさせる、初々しさと甘酸っぱさがあふれる印象的なカットが描かれている。【劇場版「僕の心のヤバイやつ」本予告】 【本予告】
主題歌はヨルシカ「茜」に決定
本作の主題歌は、TVアニメ第1期オープニングテーマを担当したヨルシカの「茜」に決定。本予告に合わせて音源も初解禁された。【n-bunaさん（ヨルシカ）のコメント】
島崎藤村の若菜集という詩集が好きで、よく読んでいました。その中の一編に、知るや君という詩があります。茜はその直接的な影響を受けて書き起こしました。
「僕の心のヤバイやつ」にはどうしてか、夕暮れ時のイメージがあります。彼らの関係がそういう印象を抱かせるのかもしれないですし、学生時代という僕たちにとっての極大のノスタルジーが鮮やかな赤色に近いのかもしれないという直感もあります。この茜という楽曲が、以前提供した斜陽と合わせて、「僕の心のヤバイやつ」という映像作品を彩る一部となってくれていることを願っています。n-buna（ヨルシカ）
豪華特典付きムビチケ第2弾の発売が決定！
ムビチケ前売券（カード）第2弾の発売が決定。スペシャルな特典が付いてくるファン待望のラインナップとなっている。
特製チケットホルダー付きムビチケ前売券（カード） 第2弾
絵柄：メインビジュアルver.
価格：一般1,600円
前売特典：特製チケットホルダー（サイズ：縦200m×横100mm）
発売日：12月2日10時～
□メイジャー
□MOVIE WALKER STORE
□アニメイト通販
□映画館
※ムビチケ1枚ご購入につき、特典1枚が付きます。
※特典には数に限りがございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
※店舗は各店舗の営業時間に依存します。
※特典のみのご購入はできません。
※特典が無くなりましたら、ムビチケのみの販売となります。（ムビチケも限定数の為、無くなりましたらムビチケ前売券（カード） 第2弾は販売終了となります）
※発売日は変更される場合がございます。予めご了承ください。
アニメイト限定アクリルパネル付きムビチケ前売券（カード） 第2弾
絵柄：メインビジュアルver.
価格：4,570円
前売特典：アクリルパネル(サイズ：144㎜×198.5㎜）
予約期間：12月1日～2026年1月22日
発売：2026年1月23日10時
購入：全国アニメイト
□アニメイト通販
※ムビチケ1枚と有償特典1点セット販売となります。
※予約多数により早期終了の可能性がございます。
※発売日は変更される場合がございます。予めご了承ください。
※店舗は各店舗の営業時間に依存します。
セブンネット限定描き下ろしキャラファイングラフオーバーレイ付きムビチケ前売券（カード） 第2弾
絵柄：メインビジュアルver.
価格：18,100円
前売特典：描き下ろしキャラファイングラフオーバーレイ（サイズ：A4）
予約期間：12月1日～2026年2月12日23時59分
発売：2026年2月6日
購入：セブンネットショッピング
□セブンネットショッピング
※ムビチケ1枚と有償特典1点のセット販売となります。
※予約多数により早期終了の可能性がございます。
※発売日は変更される場合がございます。予めご了承ください。
