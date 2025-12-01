◇W杯アジア1次予選 日本80ー73台湾（2025年12月1日 台湾・新荘体育館）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選2戦目で台湾（同ランク67位）と対戦。同点で迎えた最終Qにベテラン富樫勇樹の3点プレーを口火に勢いに乗って、完全アウェーの激闘を制した。アジア1次予選で2連勝を飾った。

「最後まで落ち着いてプレーができたかなと思います」

主将・渡辺雄太（31＝千葉J）は激闘を終え、開口一番力強くうなずいた。

前半は42ー36と6点リードで折り返した。しかし第3Qは我慢する時間が多く、57―57と同点で最終Qに突入した。

「自分たちの方が力はあると自信を持ってやってたんで、最後は“一本一本落ち着いてやれば、自分たちの流れが最後来るから”ということで、ずっと声をかけ合いながらやってました」

主将がチームを支える中で、最終Qの流れを作ったのは、途中出場のベテラン富樫勇樹（32＝千葉J）だった。開始早々にトップからドライブインでレイアップシュートを決めた。さらに相手の反則も誘って3点プレーを成立させて勝ち越しに成功した。その後には同じく途中出場の吉井裕鷹（27＝三遠）が相手のチャージングを誘って好守備を見せて勢いに乗った。さらに残り7分29秒に富樫が3Pシュートを沈めると、7―0のランで相手を突き放して、完全アウェーの激闘を制した。

渡辺雄は37分出場で14得点9リバウンドをマークした。「試合がもつれるだろうと思ってましたし、うまく行くところと引くところをうまくコントロールできたと思います」と振り返った。

次のウィンドウは、来年2月26日に中国戦、3月1日に韓国戦と日本・沖縄での2連戦となる。「負けられない試合になるので、きょうの反省を生かして気合を入れて戦っていきます」と意気込んだ。