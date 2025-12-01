¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡Û¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ¿·ºê¿ÍÀ¸¤â»²Àï¡¡12¡¦5³«Ëë¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³2025¡×Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬£É£Ã¥¿¥Ã¥°¿·²¦¼Ô¤Ë
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó¤Ï£±Æü¡¢£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³£²£°£²£µ¡×¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²¦ºÂ¤ÏÎòÂå²¦¼Ô¤ËÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡õÅÄÃæ¾ÅÍ¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¡õ¾®ÀîÄ¾Ìé¤Ê¤É¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¥¼¥í¥ï¥óÅÁÅý¤Î¥Ù¥ë¥È¡£¥ä¥¹µ×ÊÝÅÄ¡¢¥Ò¥Çµ×ÊÝÅÄÁÈ¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Ç¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê£±£°·î¤ËÊÖ¾å¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè£µ£±Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï£¸¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢àÅÁÀâ¤ÎÉÔ»àÄ»á¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¡¢¸Î¹¾ºê±Ñ¼£¤µ¤ó¤Î½éÂå¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤È¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¿·ºê¿ÍÀ¸¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£³«ËëÀï¤Î½éÀï¤Ç¤ÏÅÄÃæ¡õ£Ø¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅÁÅý¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÔÂà¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëºÇ²¼°Ì·èÄêÀï¡ÖÎ¢É÷ÎÓ²Ð»³¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¡õ²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¡¢ºÇ²¼°Ì·èÄêÀï¤Ï¡¢£²£·Æü¤Î±º°Â¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£