¡Ú£×£Á£Ö£Å¡ÛÎ©ÌîµÂå¡õ»³ºê¸Þµª¤ÎJB¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹·ëÀ®40¼þÇ¯¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡õÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¹çÂÎµ»¤â¡ª
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°£×£Á£Ö£Å£±Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢Î©ÌîµÂå¡Ê£¶£°¡Ë¤È»³ºê¸Þµª¡Ê£µ£¹¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö£Ê£Â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤Î·ëÀ®£´£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ÊÁ´½÷¡Ë¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ìî¤È»³ºê¤Ï¤È¤â¤Ë£±£¹£¸£±Ç¯¤ËÁ´½÷¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¸£¸¤Ë¤Ï£×£×£ÆÀ¤³¦½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÀè¶î¤±¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ê£Â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¡¢Âç²ñ³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Ã£È£Á£Î£Ã£Å¡ß£³¡×¤ò²Î¤¤¡¢Âè£±»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥®¥ã¥ë¥º¡×¤ÎÄ¹Í¿Àé¼ï¡¢¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤ÈµÞ¤¤ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤ÏÂè£³»î¹ç¤Î»þ´Öº¹¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Ë½Ð¿Ø¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï£±Ê¬¤´¤È¤Ë¸Þ½½²»½ç¤ÇÁ´½÷¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅÐ¾ìÁª¼ê¤Ï½ç¤Ë¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢°ËÆ£·°¡¢°æ¾åµþ»Ò¡¢°æ¾åµ®»Ò¡¢Âç¸þÈþÃÒ»Ò¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¡¦¥æ¥¦¡¢²¼ÅÄÈþÇÏ¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡¢Á°Àîµ×Èþ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤ÐÆ±Áë²ñ¤È²½¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢£²¿Í¤ÏÁ´°÷¤«¤é¥È¥ì¥¤¥ó¹¶·â¤Ê¤é¤Ì¥È¥ì¥¤¥óà¥Ï¥°á¤Ç£´£°¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©Ìî¤È»³ºê¤Ï¥¸¥ã¥¬¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¹çÂÎ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¹çÂÎ¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï£Ê£Â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î£²¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥¢¡¼¥à¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È»î¹ç¤¬½ªÎ»¡££Ê£Â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£²¿Í¤ÏÂç²ñ¤òÄù¤á¤è¤¦¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥±¡¼¥¤Î²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥À¥ó¥×¤Ë¸å¤í¤«¤é´éÌÌ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¡¢´é¤¬¥±¡¼¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿Î©Ìî¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï»ä¤ÎÅ¹¤Ë°û¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÉðÂ¢¾®»³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯£Â£Á£Ò¡Ö£Ç£Ï£È£Á£Î¡×¤òÀëÅÁ¤·¡¢Âç²ñ¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£