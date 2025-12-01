落合博満さん、「プロ野球総選挙」１位・イチローさん、２位・王貞治さん、３位・長嶋茂雄さんに「誰が入ってきてもおかしくないですよね」
テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！ 貴方が一番好きな野球スターは誰 禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。
第６位に選ばれた落合博満さんはスペシャルゲストとして登場。「背番号と同じ６で良かったですね。うれしいです」とニッコリ。
１位・イチローさん、２位・王貞治さん、３位・長嶋茂雄さんという結果に落合さんは「誰が入ってきてもおかしくないですよね。こういう番組があるというのは、プロ野球界に携わってきた人間にしたら、非常にありがたいです」と静かに微笑んでいた。
◆プロ野球総選挙ベスト２０結果
▽１位 イチロー
▽２位 王貞治
▽３位 長嶋茂雄
▽４位 松井秀喜
▽５位 野茂英雄
▽６位 落合博満
▽７位 新庄剛志
▽８位 松坂大輔
▽９位 ランディ・バース
▽１０位 古田敦也
▽１１位 桑田真澄
▽１２位 掛布雅之
▽１３位 清原和博
▽１４位 原辰徳
▽１５位 野村克也
▽１６位 江川卓
▽１７位 鳥谷敬
▽１８位 ウォーレン・クロマティ
▽１９位 高橋由伸
▽２０位 アレックス・ラミレス
※敬称略