　テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！　貴方が一番好きな野球スターは誰　禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。

　第６位に選ばれた落合博満さんはスペシャルゲストとして登場。「背番号と同じ６で良かったですね。うれしいです」とニッコリ。

　１位・イチローさん、２位・王貞治さん、３位・長嶋茂雄さんという結果に落合さんは「誰が入ってきてもおかしくないですよね。こういう番組があるというのは、プロ野球界に携わってきた人間にしたら、非常にありがたいです」と静かに微笑んでいた。

　◆プロ野球総選挙ベスト２０結果

　▽１位　イチロー

　▽２位　王貞治

　▽３位　長嶋茂雄

　▽４位　松井秀喜

　▽５位　野茂英雄

　▽６位　落合博満

　▽７位　新庄剛志

　▽８位　松坂大輔

　▽９位　ランディ・バース

　▽１０位　古田敦也

　▽１１位　桑田真澄

　▽１２位　掛布雅之

　▽１３位　清原和博

　▽１４位　原辰徳

　▽１５位　野村克也

　▽１６位　江川卓

　▽１７位　鳥谷敬

　▽１８位　ウォーレン・クロマティ

　▽１９位　高橋由伸

　▽２０位　アレックス・ラミレス

　※敬称略