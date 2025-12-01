テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！ 貴方が一番好きな野球スターは誰 禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。

第６位に選ばれた落合博満さんはスペシャルゲストとして登場。「背番号と同じ６で良かったですね。うれしいです」とニッコリ。

１位・イチローさん、２位・王貞治さん、３位・長嶋茂雄さんという結果に落合さんは「誰が入ってきてもおかしくないですよね。こういう番組があるというのは、プロ野球界に携わってきた人間にしたら、非常にありがたいです」と静かに微笑んでいた。

◆プロ野球総選挙ベスト２０結果

▽１位 イチロー

▽２位 王貞治

▽３位 長嶋茂雄

▽４位 松井秀喜

▽５位 野茂英雄

▽６位 落合博満

▽７位 新庄剛志

▽８位 松坂大輔

▽９位 ランディ・バース

▽１０位 古田敦也

▽１１位 桑田真澄

▽１２位 掛布雅之

▽１３位 清原和博

▽１４位 原辰徳

▽１５位 野村克也

▽１６位 江川卓

▽１７位 鳥谷敬

▽１８位 ウォーレン・クロマティ

▽１９位 高橋由伸

▽２０位 アレックス・ラミレス

※敬称略