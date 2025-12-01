安元洋貴、交通事故で『声優と夜あそび』生出演見合わせ 体調に問題なく「医師の判断のもと活動再開いたします」【報告全文】
声優の安元洋貴が、交通事故（玉突き事故）にあったため、1日放送のABEMA『声優と夜あそび』への生出演を見合わせることを同日、所属事務所が発表した。
【動画】先週は…『夜あそび』に出演していた安元洋貴
■報告全文
安元洋貴 生放送番組出演見合わせに関するご報告
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本日、弊社所属の安元洋貴が交通事故（玉突き事故）にあった為、本日放送の「声優と夜あそび」の出演を見合わせて頂くことをご報告いたします。
番組を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。体調は問題ありませんので、医師の判断のもと活動再開いたします。
何卒、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
