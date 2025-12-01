◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 台湾-日本（1日、台湾・新北）

バスケットボール男子日本代表は、アジア1次予選第2戦で台湾とのアウェー戦に臨み、80-73で勝利しました。

ホームで行った台湾との第1戦に勝利していた日本。しかしこの日は立ち上がりから台湾に3ポイントシュートを続けて決められ、いきなり9点のビハインドを背負います。第1Qは17-22とリードを許す展開に。それでも第2Qで西田優大選手が得点を重ねると、原修太選手の3ポイントで勝ち越しに成功。前半を終えて42-36とリードして折り返します。

第3Qは一進一退の攻防となり、互いに点を重ねていきます。しかし終盤に日本のファウルが続き、同点に追いつかれました。

57-57で迎えた勝負の最終第4Q、富樫勇樹選手が躍動。立ち上がりにレイアップシュートを決め日本にリードをもたらします。その後も3ポイントを決めるなどオフェンスをけん引すると、その後も3ポイントを決めるなどオフェンスをけん引。最後は日本が守り切り、80-73で勝利を収めました。

アウェーの戦いを制した日本はこれで1次予選2連勝。次戦は2026年2月26日、ホームで中国と対戦します。