PC自体のデザインはどんどんスタイリッシュになっているのに、相変わらずいけてないのが電源周りの処理。タップにタコ足みたいに何個も電源アダプターが挿さっていて、しかもケーブル同士が絡まってたりして、見た目もダメダメ。PC使い始めて何十年も経つのに、これ、解決されないもんですかね？

…と思っていたところに見つけたのが、山崎実業のケーブルボックス。電源タップをまるっと収納できて、見た目もすっきりするアイデア商品です。

40cmの長さで、7個口までのタップに対応。電源アダプターもそのまま入ります。配線用の穴のほか、正面と側面に通気口があって、熱がこもらないように配慮されています。

見た目すっきりするだけでなく、ホコリが溜まるのを防ぐので、電源火災の危険性もぐんと下がりますね。ゲーム機をコントローラーや周辺機器と一緒に収納する使い方も推奨されています。

わたしのPCスペースも足元で電源がとぐろを巻いているわけですが、これを活用してすっきりさせたいところです。

