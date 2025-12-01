押切もえ、長過ぎる圧巻の美脚を披露「素晴らしいスタイル」「10年継続って大変なのに、、、すごい」
モデルの押切もえさんは11月30日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の長過ぎる脚を披露しました。
【動画】押切もえの長過ぎる脚ショット
圧巻の柔軟性と筋力が際立つ姿です。ピンクのパーカーとレギンスにショートパンツを重ねたトレーニングウエア姿は、抜群のスタイルを最大限に引き立てています。特に圧倒的な長い美脚に目を奪われます。
ファンからは、「努力あって、押切もえちゃんはその可愛さを保ってるんですね」「10年継続って大変なのに、、、すごいです」「トレーニングウェアも可愛い 色味がステキです」「キレイなスタイルですね」「脚がなが〜い」「継続素晴らしいです」「脚長っ」「素晴らしいスタイル」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【動画】押切もえの長過ぎる脚ショット
「トレーニングウエアも可愛い」押切さんは「少し前のトレーニング動画と冷えのお話 ・10年以上続けているピラティスに、ストレッチとパーソナルトレーニング。今年は平均して週1ペースで通えました」とつづり、1本の動画と1枚の写真を投稿。動画にはストレッチポールを使った高難度の足上げトレーニングや、片足立ちでバランスを保ちながら重いウエイトを持ち上げる筋トレなどを行う様子が収められています。
ファンからは、「努力あって、押切もえちゃんはその可愛さを保ってるんですね」「10年継続って大変なのに、、、すごいです」「トレーニングウェアも可愛い 色味がステキです」「キレイなスタイルですね」「脚がなが〜い」「継続素晴らしいです」「脚長っ」「素晴らしいスタイル」と、絶賛の声が集まりました。
「もともと身体を動かすのは苦手で」自身のInstagramでトレーニングの様子などをたびたび公開している押切さん。10月8日の投稿では「もともと身体を動かすのは苦手で」と明かしていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)