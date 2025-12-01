5人組歌い手グループ・すたぽらが1日、結成5周年の2026年4月2日をもってグループからの卒業と所属事務所からの退所を発表したReluさんについて、公式YouTubeで直接ファンへ思いを伝えました。

StarLight PolaRis（通称：すたぽら）は『君を導くいちばん星に』をキャッチコピーに活動中の5人組グループ。2021年4月2日に結成し、『歌ってみた』と呼ばれるカバーソング動画やオリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動しています。また、2026年1月には初のホールライブ『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催する予定です。

■Relu「自分の好きなReluでいられないような気もして、こういった決断」 卒業を決めた経緯を説明

Reluさんは、自身のグループの卒業について説明すると「みんなが思っている通り、すたぽらはほんまにめちゃくちゃ仲がいいグループなんで、いつまでもここで5人で楽しく活動していく未来もたくさん考えました。それでもやりたいことに気付いたのに、それを諦めてしまうのは自分が自分じゃなくなるような気がして。自分の好きなReluでいられないような気もして、こういった決断をしました」とコメント。

さらに「初めてメンバーと話し合ったときから、ちゃんと向き合って話してくれて、最後にはこういう形で背中を押してくれて、本当にありがたい限りです。すたぽらにいたこの5年間、ほんまにずっと楽しかったし、すたぽらで本当によかったなって思ってます」と語りました。

メンバーの4人もそれぞれ思いを明かし、「Reluさんからこの話を受けた時は、信じがたかったし何度も何度も真剣に話して、めちゃくちゃ泣いて、時には言い合ったりもしました。でも最終的には友達としてやりたい道に進んでほしいなと思って、お互いがお互いの道に全力になることを決断しました」とリーダーのCoe.さん。

続けて「みんなをまた笑顔にできるようなグループにしていけるように頑張るので、見守ってくれたらうれしいです。そしてReluさんも新しい道で今以上に花開くことを信じています」とReluさんへエールを送りました。