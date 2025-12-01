【メンバーカラー】でもっと可愛く♡ 日常に取り入れたい「推し活コーデ術」って？
ライブの日だけじゃなく、日常でも“メンカラ”をまといたい♡ そんな推し活女子に向けて、アンジュルム・橋迫鈴さん、川名凜さん、≒JOY・天野香乃愛さんがメンカラ服のおしゃれな取り入れ方をご紹介。即マネできる3つのコーデ術をぜひ参考にしてみて！
メンカラ服、推しだったらどう入れる？
ライブに行く日以外だって、常に推しへの愛をアピールしたい……。
そんな推し活女子に向けて、日常のコーディネートで上手にカラーを取り入れる方法、教えてもらいました♡
Check! モノトーンに赤はよく映える！私はバッグで入れたい♡
クール一辺倒を防ぐお花モチーフがおかわ♡
アンジュルム・橋迫鈴's comment
「基本私服はモノトーンが多めの私ですが、メンカラの赤を入れるなら、全身真っ黒のコーディネートに小物でプラスしたいです！」
Check! グリーンはデニムと相性◎トップス使いが最適です！
肌をチラ見えさせてカジュアルさを緩和。主張の強いグリーンにデニムのあわせはやんちゃに見えがち。さりげなく肩を出すことで、抜け感をプラスできる。
アンジュルム・川名凜's comment
「普段から私もよく取り入れるグリーン。デニム素材と比較的あわせやすいので、大胆にトップスに入れちゃうのがよさそうです♡ 」
Check! 普段から取り入れやすいアクセやネイルがおすすめ♡
ポイントの紫を生かすならベーシックカラーがマスト。
≒JOY・天野香乃愛's comment
「SNSでアクセやネイルをメンカラにしてくれている投稿を見るとうれしくなる♡ ぜひ投稿もしてみてね！保存します！」
撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉