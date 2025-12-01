来年2月に投開票が行われる県知事選挙に

立候補を表明している陣営が事務所開きなどを行いました。

来年の県知事選挙に向けて11月29日、事務所開きを行ったのは元副知事で元復興庁統括官の無所属・新人、平田 研氏（58）です。

自民、国民民主、立憲民主の各党県連が推薦する方針で、開所式には国会議員や県議会議員のほか経済関係者など約1200人が出席しました。

（自民党県連 加藤 竜祥 会長）

「副知事としても長い平田研さん。国も知り、県も知り、そして現場力も兼ね備え、即戦力の人材」

（元副知事 元復興庁統括官 新人 平田 研 氏）

「このままいろんな課題を先送りにしていいのか。この課題を今解決して長崎県の未来を創っていかなければいけないのではないかという思いが大変強くなってきて、皆さんの意見を聞いていきながら一緒に進んでいくという行政を目指していきたい」

会場には前の知事の中村 法道氏も姿を見せ、出席者に平田氏への支援を呼びかけていました。

一方、その翌日には同じ会場で、無所属の現職、大石 賢吾 氏（43）が決起大会を開催。

県医師連盟や県看護連盟、県建設業協会といった業界関係者を含む約1000人が会場に詰めかけました。

（県医師会 森崎 正幸会長）

「知事はこの間に日本、東京に太いパイプができた。これからは海外に向けて発信して、羽ばたく長崎を見せてほしい。新しい長崎をつくってほしい」

（無所属 現職 大石 賢吾 氏）

「今回は県民党として戦う。政治は、未来は一部の政治家が声が大きい方々が作っていくものではない。輝く長崎県の未来を一緒につくっていきましょう」

また、11月、自民党を離党した元農林水産大臣の金子 原二郎氏も登壇し、大石氏の支援を呼びかけました。

来年の県知事選挙には平田氏と大石氏のほか新人で会社社長の宮沢 由彦氏（58）も立候補を予定しています。