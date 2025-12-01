新車200万円切り！ 世界初の「スライドドア“だけ”ワゴン」に反響多数！ 「チャーミング」「いい車だった」 全長3.7mに92cm“巨大ドア”装備！ MT風操作も魅力なプジョー「1007」を振り返る

世界初の「左右電動スライドドアのみ」

フランスのプジョーは、独創的でスタイリッシュなデザインや、いわゆる“猫足”ともいわれる絶妙な乗り心地のサスペンションなどから根強いファンを持ちます。

そんなプジョーですが、便利なコンパクトハイトワゴンでありながら「両側スライドドアのみ」とした斬新なクルマを販売していました。

日本でも販売していたプジョーのスライドドアモデル「1007」

【画像】超カッコイイ！ これがプジョーの「スライドドアだけワゴン」です！ 画像で見る（33枚）

それが、日本で2006年2月に発売された「1007」です。

当時のプジョーはコンパクトハッチバックをメインに展開しており、「206／207」「307」などが主力車種となっていましたが、1007はそうしたモデルとは異なる、高い全高を持つハイトワゴンでした。

さらに特徴的だったのが、左右ドアを通常のヒンジドアを廃し、世界初となる大型電動スライドドアのみとした3ドアとなっていたこと。

乗り降りはこのどちらかのスライドドアを使うことになりますが、スライドドアの開口部は920mmと広く、ヒンジドアとは異なり開けた際に幅を取らないことから高い利便性を誇っていました。

国内では似たような特徴をもつモデルとして、トヨタ「ポルテ」や「スペイド」がありましたが、いずれも運転席側は通常のヒンジドアとなっており、いかに1007が斬新な発想だったかがわかります。

ボディサイズは全長3730mm×全幅1710mm×全高1630mm、ホイールベース2315mmです。

搭載されるエンジンは1.4リッターと1.6リッターの直列4気筒ガソリンエンジンで、組み合わされるトランスミッションは「2トロニック・トランスミッション」と名付けられた2ペダルMTを設定。キビキビとした走りも特徴でした。

新車当時の1007の価格（消費税込）は199万円。1.6リッター仕様でも229万円と、非常に手頃な価格も魅力でした。

しかしスライドドアのみということや、「プジョーといえばハッチバック」というようなイメージがあったのか、販売面は非常に苦戦。2008年に終売し、短命のモデルとなりました。

そのいっぽうで、SNSなどにはスライドドアのみという斬新な発想を再評価する向きもあり、「以前所有していましたが面白い車でしたよ」「本当にいい車だったよ。今だって通用するのになぁ」など、高い利便性が支持されているようです。

また、「なかなかチャーミングな車」「この不可思議なデザインは魅力的」など、スライドドアのみというチャレンジングなスタイリングを評価する意見も。

現在、スライドドアを備えるコンパクトミニバンや軽スーパーハイトワゴンが根強い人気を誇り、新車の販売台数ランキングでもトップを占めていますが、残念ながら輸入車にはそうしたモデルはほとんどないのが現状です。

おしゃれで上質さが魅力の輸入車でありながら、スライドドアを持つコンパクトボディの1007のようなモデルが登場すれば、もしかしたら人気が出るかもしれません。