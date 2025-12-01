XEXYMIXが有楽町マルイに登場♡冬に欲しい注目ウエアとショーツ特典も！

韓国発の人気アスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」が、有楽町マルイ3Fでリニューアルオープン。自社開発生地を使用した快適でスタイリッシュなアイテムが揃い、ヨガやジム、デイリー、さらにはゴルフまで幅広く活躍する充実のラインナップです。冬に嬉しいあたたか素材のウエアや、美しく見せるシルエットが叶うレギンスなど女性必見の新作も多数。さらに限定カラーやショーツのプレゼントなどキャンペーンも盛りだくさんです♪

冬に欲しいXEXYMIXの注目ウエア

リニューアル店舗では、着心地とデザインを兼ね備えた冬の注目ウエアが多数登場。

シェルパ ハイネックジャンパー

価格：14,960円

ふんわりと包み込むあたたかさが魅力で、ハイネック仕様が風の侵入を防ぐ優れもの。ドロップショルダーで体のラインを拾わず、抜け感のある旬のシルエットを演出します。

BLACK LABEL シグネチャー360N ダブルフラフィ裏起毛レギンス

価格：5,940円

裏起毛の暖かさとしっかりサポートを両立し、ハイウエストでお腹まわりを美しくカバー。Y-Line＆シームレス仕様で肌当たりもやさしく、冬の必需品として人気。

【裏起毛】BLACK LABEL シグネチャー パワーライズ フレアレギンス

価格：7,920円

フレアシルエットが脚長効果を引き出し、きちんと感と動きやすさを両立。ショート丈＆ロング丈が選べ、内側の起毛が心地よい一本。

アシンメトリーネックシャーリング長袖

価格：6,160円

洗練されたアシンメトリーの首元と調整可能なシャーリングで女性らしいシルエットを実現。絶妙なクロップド丈でスタイルアップも叶います。

ももち×GiRLS by PEACH JOHN♡新作ブラ＆ノンワイヤー登場

お得なオープニング特典をチェック♡

リニューアルオープンを記念し、数量限定の特典も多数登場。シェルパ ハイネックジャンパーには限定カラー「フォグ」「スカイ」が販売され、特別な一枚を選べるチャンス。

レギンス2枚購入で先着70名に「シームレスショーツ（スキン）」をプレゼント。フィット感抜群で洋服にひびきにくく、普段使いにも◎。

20,000円（税込）以上購入した先着50名にはTシャツ「ICE FEATHER LIGHT ルーズフィット長袖（ミスティ・ピンク）」がもらえる豪華特典も。

さらに先着450名にはノベルティステッカーをプレゼント。お買い物がもっと楽しくなる企画が揃っています。

冬の新定番はXEXYMIXで決まり♪

快適さもおしゃれも両立したい、この季節の女性にぴったりのアイテムが揃うXEXYMIX。

有楽町マルイの新店舗では、冬の装いをアップデートしてくれるウエアが豊富で、どれも日常からワークアウトまで幅広く活躍します。

さらにショーツやTシャツがもらえる限定特典も魅力的♡自分らしいスタイルを楽しみながら、心も体もあたたかく過ごせそうです。新しい季節の始まりに、ぜひ足を運んでみてください♪