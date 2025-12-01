ÅìÂçÂç³Ø±¡½Ð¿È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦³ÑÌîÈ»ÅÍ¡¡¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï150Ëü¿ÍÄ¶
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î³ÑÌîÈ»ÅÍ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬11·î29Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤¬¡Ø²°Æâ¤Î¥½¥í¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ¿Ëç¿ô¡Ù¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø³ÑÌîÈ»ÅÍ ¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë ¡ÈKlassik Arena¡É supported by ¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡Ù¤ÏK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸ø±é¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿1Ëü8546Ëç¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¡£¥®¥Í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥³¡¼¥º¼Ò¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÈÎÇäµÏ¿¤ª¤è¤ÓÍè¾ì¥Ç¡¼¥¿¤¬Àµ¼°¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅìµþÂç³ØÁíÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤â
³ÑÌî¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤Ó¡¢³«À®¹âÅù³Ø¹»¡¢ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£²»³Ú¤È¾ðÊó¹©³Ø¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÅìµþÂç³ØÁíÄ¹¾Þ¡Ê³ØÄ¹¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè18²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¾Þ¡Ø¥ª¡¼¥Ñ¥¹¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾Þ2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í¥½¨¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ÈÍ¥½¨¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¡Ê¥½¥ê¥¹¥ÈÉôÌç¡Ë¤Î2ÉôÌç¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¡¢Ã±ÆÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ£¿ôÉôÌç¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Æ¤£¤ó¡ÊCateen¡ËÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿ÍÄ¶¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô2²¯²ó°Ê¾å¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤òµÏ¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤É²»³Ú³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£