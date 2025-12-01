【J1新潟】ホーム最終戦も勝利ならず…柏に1－3で敗れる 2万5000人超のサポーター見守る中今季限りの選手も出場「思い切ってプレーできた」
すでにJ2への降格が決まっているアルビレックス新潟は11月30日がホーム最終戦。今シーズン限りでチームを去る選手も出場しましたが、勝利で飾ることはできませんでした。
2万5000人を超えるサポーターが集まったビッグスワン。
【サポーター】
「来年につながるいい試合が見られればと思って来た」
「今シーズンでいなくなってしまう選手もいる。最後のホームゲームなので全力で声を出して応援したいと思って来た」
【サポーター】
「（入江）監督も一勝もしていないので、最後、監督にも一勝を頑張ってみんなで勝ち取りにいきたい」
【吉田優アナウンサー】
「青空のもと戦うホーム最終戦。今季でチームを離れる選手もいる中で、アルビはここビッグスワンでどんなプレーを見せてくれるのでしょうか？」
11月、キャプテン堀米をはじめとする4選手の契約満了を発表したアルビ。「ホーム最終戦で勝利を」と意気込みますが、対するは優勝争いを演じる柏レイソルです。
前半20分に柏・細谷に一瞬のすきをつかれシュートを決められると、前半終了間際、そして後半開始直後にも細谷のゴールが決まり3失点。
苦しい状況の中…後半19分にモラエスとともに投入されたのが今シーズンでアルビを去るキャプテン堀米でした。
【堀米悠斗キャプテン】
「なんとか1点返したい。1点返せたら雰囲気が変わって追い上げムードにできるかなという、本当にサッカーだけを考えてゲームに入れた」
大きな拍手に包まれピッチに入った堀米。9年間の思いをぶつけるかのうように献身的なプレーを見せます。
すると、後半27分でしたモラエス・ブーダとつないで最後は12試合ぶりの出場となった笠井がゴール左隅にミドルを流し込み1点を返します。
試合終了間際には、チームを去ることになった高木もピッチに。
【高木善朗 選手】
「短い時間だった。思い切ってプレーできたと思う」
アルビは最後まで懸命にボールを追い続けましたが、追加点は奪えず試合終了。ホーム最終戦を勝利で飾ることはできませんでした。
【堀米悠斗キャプテン】
「きょうは本当に会場に来てくれた皆さんの雰囲気だとか、そういうものをしっかりと味わいながら、アップから含めてしっかり楽しもうというのが自分の中でテーマとしてあった。勝てなかったが個人的には充実していた」
シーズン最終戦は12月6日、アウェーでFC東京と戦います。