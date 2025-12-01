すでにJ2への降格が決まっているアルビレックス新潟は11月30日がホーム最終戦。今シーズン限りでチームを去る選手も出場しましたが、勝利で飾ることはできませんでした。

2万5000人を超えるサポーターが集まったビッグスワン。



【サポーター】

「来年につながるいい試合が見られればと思って来た」





【サポーター】「今シーズンでいなくなってしまう選手もいる。最後のホームゲームなので全力で声を出して応援したいと思って来た」【サポーター】「（入江）監督も一勝もしていないので、最後、監督にも一勝を頑張ってみんなで勝ち取りにいきたい」【吉田優アナウンサー】「青空のもと戦うホーム最終戦。今季でチームを離れる選手もいる中で、アルビはここビッグスワンでどんなプレーを見せてくれるのでしょうか？」11月、キャプテン堀米をはじめとする4選手の契約満了を発表したアルビ。「ホーム最終戦で勝利を」と意気込みますが、対するは優勝争いを演じる柏レイソルです。前半20分に柏・細谷に一瞬のすきをつかれシュートを決められると、前半終了間際、そして後半開始直後にも細谷のゴールが決まり3失点。苦しい状況の中…後半19分にモラエスとともに投入されたのが今シーズンでアルビを去るキャプテン堀米でした。【堀米悠斗キャプテン】「なんとか1点返したい。1点返せたら雰囲気が変わって追い上げムードにできるかなという、本当にサッカーだけを考えてゲームに入れた」大きな拍手に包まれピッチに入った堀米。9年間の思いをぶつけるかのうように献身的なプレーを見せます。すると、後半27分でしたモラエス・ブーダとつないで最後は12試合ぶりの出場となった笠井がゴール左隅にミドルを流し込み1点を返します。試合終了間際には、チームを去ることになった高木もピッチに。【高木善朗 選手】「短い時間だった。思い切ってプレーできたと思う」アルビは最後まで懸命にボールを追い続けましたが、追加点は奪えず試合終了。ホーム最終戦を勝利で飾ることはできませんでした。【堀米悠斗キャプテン】「きょうは本当に会場に来てくれた皆さんの雰囲気だとか、そういうものをしっかりと味わいながら、アップから含めてしっかり楽しもうというのが自分の中でテーマとしてあった。勝てなかったが個人的には充実していた」シーズン最終戦は12月6日、アウェーでFC東京と戦います。