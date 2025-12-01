街中に現れたイノシシによる被害が相次ぎました。11月29日、新潟市江南区と秋葉区でイノシシとぶつかるなどした3人がケガをしました。

【記者リポート】

「江南区文化会館前のロータリーを歩いていた男性が後ろから来たイノシシと衝突し、ケガをしました」



11月29日午前10時すぎ、新潟市江南区茅野山で歩いていた50代男性が背後からイノシシに突進され、軽いケガしました。





警察によりますと、この日、江南区内ではイノシシと車の接触事故が6件発生、店舗のドアガラスが割られる被害もあったということです。さらに、この後…【記者リポート】「逃げ回ったイノシシはJR荻川駅から数100m離れた住宅が建ち並ぶこの辺りで捕獲されました」江南区の目撃現場から直線距離で約2km離れた秋葉区車場でも車とイノシシの衝突事故が発生。秋葉区では10件以上の目撃情報が寄せられ、住宅街で70代女性の乗る自転車にイノシシが衝突したほか、荻川駅周辺ではイノシシに驚いた80代女性が転び、それぞれ軽傷を負いました。【住民】「どこから来たのか」【住民】「どこでも出るようになった、朝晩怖い」これらのイノシシはすべて同じ個体とみられていて、地元猟友会により午後1時すぎに体長約1．3mのメスのイノシシ1頭が駆除されました。県内ではクマの目撃情報も相次ぐ中、引き続き、野生動物への警戒が求められます。