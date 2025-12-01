¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¡¸½ºß¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¹ðÇò¡¡ÂÀÅÄ¤¬Àä¶«¡Ö¤ª¤¤¡¢¸À¤¦¤Ê¤½¤ì¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¼º¾Ð¤ÎÍò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤ª¤¿¤±¡Ê42¡Ë¤¬¡¢11·î29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë2¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ë²è¡£¤ª¤¿¤±¤ÈÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤¬Â·¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡¢¤ª¤¿¤±¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÁ¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤È·ãÇò¡£¡ÖÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¼Ìë¤Ë¡¢TikTokÇÛ¿®¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÅê¤²Á¬¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¤ªÅ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ª¤¿¤±¤Î¹ÔÆ°¤òÌäÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£¡ÖËÍ¤é¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤ÏËÍ¤Ë3¿Í¡¢ÂÀÅÄ¤Ë1¿Í¤Ç4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¿ô¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ä·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤«¤é¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡Ö¤ª¤¤¡¢¸À¤¦¤Ê¤½¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤¬¡¢¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¤½¤Î1¿Í¤¬Ä¶¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£