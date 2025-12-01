横浜スタジアム（資料写真）

横浜ＤｅＮＡは１日、ドラフト５位指名したＮＴＴ西日本の成瀬脩人内野手（２４）＝１７５センチ、７５キロ、右投げ右打ち＝と大阪市内で入団交渉し、契約金４千万円、年俸８５０万円で合意した。同育成１位、京都国際高の清水詩太内野手（１８）＝１８１センチ、７５キロ、右投げ右打ち＝とも京都市内で入団交渉し、支度金３００万円、年俸３４０万円で合意した。

成瀬は軽快なフィールディングとハンドリングを生かした堅実な守備が持ち味。打撃の勝負強さも魅力で、１１月の日本選手権の準々決勝ではサヨナラ犠飛を放った。成瀬は自身のセールスポイントを「失敗も前向きに捉えるポジティブな性格」とし「勝利に貢献できる選手になりたい。一日でも早く一軍の舞台で活躍し、顔と名前を覚えてもらえるよう頑張ります」と意気込んだ。

清水はスイングがしなやかで、高いコンタクト力とパンチ力を備える好打者。２年時の昨夏の甲子園大会では、主力として優勝に貢献した。「常に上を目指す気持ちを持ち続け、誰よりもたくさん練習し、支配下登録を勝ち取りたい」とコメントした。（金額は推定）