¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀîÍ´´õàÉé½ýá·ç¾ì¤«¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¿ôÆüÃæ¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÂè£¸Àá¤Ç¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£±£¸¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£²£³¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£²£°¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ£³¡½£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀÐÀî¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¿ôÆüÃæ¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£ÈÕ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀÐÀî¤Ï¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç£²µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¡Öºòµ¨¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç°ìÈÖ¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£