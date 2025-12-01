◆バスケットボール男子 Ｗ杯アジア１次予選 日本８０―７３台湾（１日、台湾）

Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と敵地で対戦し、８０―７３で格下相手に辛くも勝利した。２８年ロサンゼルス五輪予選を兼ねる２７年のＷ杯出場へ、ホーバスジャパンが連勝で滑り出した。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。

４２―３６と６点リードで折り返した日本。第３クオーターは序盤からジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）が２本の３ポイント（Ｐ）シュートを決め、斎藤拓実（名古屋Ｄ）もシュートを重ねた。その後は日本のファウルが積み重なり、徐々に点差を詰められた。終盤には相手にフリースローを着実に決められ、５７―５７と同点に追いつかれた。

第４Ｑは開始１３秒で富樫勇樹（千葉Ｊ）が早い攻撃でゴールを奪った。その後も富樫、渡辺雄太（千葉Ｊ）がゴールを決め、リードを広げた。６６―６１から富樫が３Ｐシュートを決め、チームを盛り上げた。一気に流れを引き寄せ、渡辺雄もシュートを決め、７３―６１と１２点差をつけた。

残り４分４０秒、７３―６３の場面で吉井裕鷹（三遠）が台湾のブランドン・ギルベックに対しファウルを取られた。だが、違う選手がフリースローを打ち、ファウルアウトでベンチに下がった吉井が抗議。ビデオ検証が行われ、フリースローは取り消され、日本ボールとなる異例の事態も起きた。審判のホイッスルにも翻弄（ほんろう）される中でのプレーだったが、辛くも勝利を収めた。西田優大（三河）が両チーム最多２１得点をマーク。ジョシュ・ホーキンソンは４０分間、フル出場して１０得点、１１リバウンドとダブルダブルで貢献した。