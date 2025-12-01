アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理がスケートボードに魅せられている。

１日までにインスタグラムで「ワールドスケートボード 北九州２０２５ スペシャルサポーター務めさせていただきました！！！」と報告した鈴木。「目の前で世界と戦う選手の滑りを見させていただけたこと、そしてスケートボードの世界が愛に満ちていて活気と涙と挑戦...いや修造さんのお言葉をお借りすると"跳戦＆超戦"で溢れていたこと、感動と興奮が止まりませんでした」とつづり、スケートボードを持った写真や、松岡修造との２ショットなどを公開。

「そしてわたし自身の話になりますが初めてのスポーツサポーター現場、更には選手へのインタビュー経験などさせていただくということで、学んでも学んでも足りなく準決勝前夜は中々眠れないまま飛行機に乗りました スケートボードの世界はとっても詳しいわけではなかったので、これを機に拍車をかけて学ばせていただき、さらには現場にも足を運ばせていただくことになりましたが、、、まああああ、知れば知るほど沼な世界！わたしはとんでもない世界に興味を持ってしまったようです すっかりスケボファンです」とスケボーにハマったことを明かし、「いやぁ、、、これからもがっつり応援していきます！」と宣言。

選手らとの写真も添え、「金メダリストに挟まれる世界線...嘘みたいです」と漏らした。