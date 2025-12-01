出版取次大手の日本出版販売（日販）が12月1日、『2025年 年間ベストセラー』（集計期間：2024年11月20日〜2025年11月18日）を発表しました。

総合ランキング（全集・文庫・ゲーム攻略本・雑誌扱いコミックを除く）で1位に輝いたのは、鈴木のりたけさんの絵本『大ピンチずかん3』（小学館）です。

『大ピンチずかん』シリーズは、日常に起こる“あるある”なピンチをユーモアたっぷりに紹介し、そのピンチを通じて子どもが自分の失敗や感情を受け入れるきっかけを作る作品として、子どもから大人まで多くの共感を集め、シリーズ累計270万部の大ヒットとなりました。

また、2位には第22回本屋大賞受賞作である、阿部暁子さんの『カフネ』（講談社）が、3位には両@リベ大学長さんの『改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』（朝日新聞出版）がランクインしました。

2025年のベストセラーは、身体や心の癒しにつながる作品や、共感をもたらす作品、すでに定評のある作品がランキング上位を占める結果となりました。ここには、近年高まっているウェルビーイング志向や“失敗しない選択”をしたいという消費者の志向が強く表れていると考えられており、口コミやSNS評価における共感性や確実性の高まりは、近年のベストセラーランキングを大きく左右する要因になっているということです。