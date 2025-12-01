物価高にありがたい！（歓喜）【ワークマン】1,500円で買えちゃう！「即戦力パンツ」

物価高の今、手に取りやすい価格で即戦力になる洋服が見つかれば、冬コーデで活躍させたい！ そこで今回編集部が注目したのは【ワークマン】のパンツ。プチプラなうえに、機能性の高さも魅力です。普段使いにはもちろん、旅行やアウトドアでも使えそうな優秀パンツをご紹介します。

毎日はきたくなりそうなストレッチ性のあるパンツ

【ワークマン】「ストレッチライトEXEパンツ」\1,500（税込）

ストレッチ性の高い素材を使用したパンツ。ウエストは総ゴムと紐で調整しやすく、楽に着用できそうです。シルエットは程よく細身で部屋着っぽく見えにくいのがポイント。抗菌防臭機能付きで、ウォーキングなど軽めのスポーツシーンでも活躍してくれます。チャコール・ネイビー・ブラックの3色展開。

多ポケットで実用的な優秀パンツ

【ワークマン】「ストレッチレディースカーゴパンツ」\1,500（税込）

アクティブに動きたい日や、パンツに収納力がほしい日に最適なカーゴパンツ。計10個もポケットがあり、ちょっとした外出ならバッグいらずかも。伸縮性・耐久性のある素材を使用しており、タフに使えそう。さらにUVカット・イージーケア機能もついており、プチプラとは思えない優秀さです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M