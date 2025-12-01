UNISON SQUARE GARDEN、アニメ『うるわしの宵の月』OP＆EDシングルリリース ツアー会場限定特典も
UNISON SQUARE GARDENが、21枚目となるシングル『うるわし／アザレアの風』を2026年1月21日にリリースする。
約1年3カ月ぶりのリリースとなる本シングルは、2026年1月から放送開始となるTVアニメ『うるわしの宵の月』の主題歌として書き下ろしたオープニング主題歌の「うるわし」、エンディング主題歌の「アザレアの風」が収録された両A面シングルとなる。
発売情報とあわせて、ジャケットデザインも公開された。ジャケットには『うるわしの宵の月』をイメージしたテーマやモチーフが散りばめられている。
さらに、初回生産限定盤には9枚目のアルバム『Ninth Peel』を携えて開催した全国ツアーの2周目となるツアー『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 "Ninth Peel" next』の羽田公演が収録される。
また、12月5日から始まるツアー会場で予約／購入すると、会場限定特典のオリジナルケーブルバンドがプレゼントされるとのことだ。
（文=リアルサウンド編集部）