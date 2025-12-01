交通事故など起こさないに限りますが、運転していると思わぬ事故に巻き込まれることもあります。最近はゲリラ豪雨などで冠水して、水に沈むクルマから脱出しなければならないなんてこともあるでしょうね。そんなクルマからの脱出時に役立つのが、レスキューハンマーです。

Amazonベーシックのレスキューハンマーは、ガラスを割るためのウィンドウハンマーと、絡まったりして外すことができないシートベルトを切るためのカッターの2in1タイプ。ハンマーは硬質なタングステン鋼で、ドアガラスを簡単に割れます。使わないときは、付属の保護ブラケットにハンマーヘッドとカッターを収められる安全設計です。

事故時にレスキューハンマーを使うことで助かったというケースは多いのですが、実際に常備している人は意外に多くないのが実情です。そんなに高いものではないですし、運転席用と助手席用の2本セットなのもありがたい。Amazonブラックフライデーでは38%OFFと大幅ディスカウントされているので、この機に揃えておくのがいいでしょう。

