くら寿司、日替わり寿司を開始 東京・大阪など約60店舗で「本日のおすすめ」一皿350円
回転寿司チェーン「くら寿司」の約60店舗で、日本各地のおいしい魚を日替わりで提供する新企画「本日のおすすめシリーズ」が11月28日から始まった。
【写真】くら寿司「本日のおすすめシリーズ」の寿司＆実施店舗
同社は、子や孫の代まで日本の魚が食べられる未来を創造する「天然魚プロジェクト」に着手し、全国の漁業者や水産会社とネットワークを構築。2023年4月からは、各地で水揚げされた地魚を各地で加工し、近くの店舗へ輸送する流通システムを構築したことで実現した「地魚地食（じざかなじしょく）」の取り組みを展開するなど、外食チェーンの常識を覆す流通システムを築いてきた。
「本日のおすすめシリーズ」は、この仕組みを生かした新企画。まずは、東京、大阪などの計60店舗でスタートする。各地の旬の魚や高級魚などを日替わり一皿350円で販売し、都市部にいながら離れた産地の新鮮な魚も手軽に楽しめる。
各店舗1日につき1魚種を日替わりで販売。なくなり次第終了。水揚げ状況により、同一魚種が続く場合や販売がない場合がある。旬の時期に合わせて、魚種は切り替えていく予定。
「将来的には、仕入れ、加工、流通の体制をより強化していくことで、全国での実施を目指してまいります。魅力ある国産魚の認知拡大と魚食の推進を図り、水産業の持続的な発展を推進するとともに、日本の漁業創生への貢献や、より一層のお客様満足度の向上を目指してまいります」とする。
■「本日のおすすめシリーズ」販売概要
販売開始日：11月28日（金）〜
価格：一皿350円
実施店舗：計60店舗 ※11月28日時点。最新の実施店舗は公式サイト掲載
【写真】くら寿司「本日のおすすめシリーズ」の寿司＆実施店舗
同社は、子や孫の代まで日本の魚が食べられる未来を創造する「天然魚プロジェクト」に着手し、全国の漁業者や水産会社とネットワークを構築。2023年4月からは、各地で水揚げされた地魚を各地で加工し、近くの店舗へ輸送する流通システムを構築したことで実現した「地魚地食（じざかなじしょく）」の取り組みを展開するなど、外食チェーンの常識を覆す流通システムを築いてきた。
各店舗1日につき1魚種を日替わりで販売。なくなり次第終了。水揚げ状況により、同一魚種が続く場合や販売がない場合がある。旬の時期に合わせて、魚種は切り替えていく予定。
「将来的には、仕入れ、加工、流通の体制をより強化していくことで、全国での実施を目指してまいります。魅力ある国産魚の認知拡大と魚食の推進を図り、水産業の持続的な発展を推進するとともに、日本の漁業創生への貢献や、より一層のお客様満足度の向上を目指してまいります」とする。
■「本日のおすすめシリーズ」販売概要
販売開始日：11月28日（金）〜
価格：一皿350円
実施店舗：計60店舗 ※11月28日時点。最新の実施店舗は公式サイト掲載