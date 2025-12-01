Image: Amazon

いずれ置いておくだけになったとしても、僕は許す。

Nintendo Switch 2で対応したUSBカメラ機能。ビデオチャットで遠く離れた友達とも距離を縮めてくれたり、ゲームに自分の姿を登場させたりと、遊びの幅を広げてくれる良い機能ですよねー。

対応Webカメラも任天堂公式アクセサリとして販売されていますし、PC用のUSB Webカメラも使える汎用性も優しさです。

あともうひとつ、見逃せない選択肢がこちら。

【任天堂ライセンス商品】USBカメラ パックンフラワー for Nintendo Switch™ 2【Switch2専用】 3,980円 Amazonで見る PR PR

HORIから登場している「USBカメラ パックンフラワー for Nintendo Switch 2」です。しかも任天堂ライセンス品。ええぃ！HORIの企画力は化け物か！ こんなん欲しいに決まったんじゃん！

どこにでも置けて、使い勝手よし！

見た目だけで一本釣りされてしまう吸引力がありますが、デザインの可愛さだけでなく、こう見えて実用性も高いのです。

台座に置いて使えるだけでなく、パックンを引き抜いて直接Nintendo Switch 2にぶっ刺すこともできます。また、モニターの上にちょこんと乗らせることもできて、設置場所・使い方は自由自在。

さらに口は開閉式になっていて、口を閉じるとカメラはOFFに。デザインと機能の完璧な融合だ…。

ちなみに画質に関しては任天堂の純正カメラの方が上（純正がフルHD、パックンは640×480）なので、映像クオリティを求めるなら純正をどうぞ。

それ以外の人は、パックン一択です。可愛いは正義だよ。

