¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¡¢Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¢Æî¶×Æà¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢µÈÅÄ¹ÀÂÀ´ÆÆÄ¤¬12·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¡õÃæÅç¥»¥Ê¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸ÌòÇ®±é
¢¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡É¤Î±éµ»¤ò²óÁÛ
ËÜºî¤Ï¡¢¶¹¤¤À¤³¦¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë»äÎ©½÷»Ò¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄË¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î´õÂå»Ò¤ò±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤Ï¡Ö»£±Æ¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤¦¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤¿´õÂå»Ò¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢µÓËÜ¡¦¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëÊý¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼þ¤ê¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¡×¤È¤·¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦À³Ê¤Ç¡£¤ªÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤âÃ¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´¶¾ð¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¸ì¤ë
Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤ä¥â¥Î¤òÊ¹¤«¤ì¤¿áÄ¿¿¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Êý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤«¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤â¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Æ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âº·É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆÃÄê¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸½¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¦ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤¢¡¢º£¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢Æü¡¹ÊÙ¶¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ø¤Ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÊý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Àè¤ò¹Ô¤¯ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´õÂå»Ò¤ÎÀèÇÚ¤ÇÈþÂçÀ¸¤ÎÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¿¼Àî¤Ï¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ì°ã¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È±¼Á¡£Ç¤ÃÌÓ¤ÊÈ±¼Á¤ÎÊý¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯È±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾æÉ×¤ÇÄ¾ÌÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¤ÃÌÓ¤ÊÊý¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤ò¤·¤Æ¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢³¤³°¤Î½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Êª¤Í¤À¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢À³Ê¤È¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¶¤½¤Î¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¤ÃÌÓ¤ÎÊý¤ÏÇ¤ÃÌÓ¤ÎÊý¤Ç¡Ø±«¤ÎÆü¤È¤«¤³¤¦¤À¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿áÄ¿¿¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÈµÓËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯ÄË¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¸å¤í¤á¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤ì¤ò¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Â¿Ê¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÊý¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ïº£¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢³ØÀ¸¡¦»×½Õ´ü¤Î¤³¤Î»þÂå¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬1¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤àÆ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
