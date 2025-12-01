ちょっとこれ迷っちゃうな…。

Microsoft（マイクロソフト）の2in1 PC「Surface」シリーズ。そのなかでも、小型で持ち運びに便利な「Surface Pro 12」が、早くもAmazonブラックフライデーにお出ましです。

マイクロソフト Surface Pro 12 16GB 256GB 160,000円 Amazonで見る PR PR

メモリ16GB、SSD256GBのモデルに、専用キーボードとスリムペンがセットになって、16万円ぴったりとなっています。

これ、Microsoftの公式だと、本体とキーボード＋ペンのセットで17万5560円となっているので、1万5000円くらいお得ですね。

Surface Pro 12は、Snapdragon X Plusを搭載した、AIも使える2in1 PC。持ち運べる賢い相棒って感じです。

あまり重たい作業は任せられませんが、おでかけのお供に最適なサイズ感。普段は別売りのキーボードとペンもセットになっているので、まとめて買うなら今がチャンスです。

僕、ちょうどモバイル用のPCを探してたんですよね…。うーん、どうしよう、これかなりお得じゃん…。

同じように迷っている方がいたら、買っちゃってください。

