大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは1日（月）、ミドルブロッカーのハッタヤ・バムルンスックが「SEA GAMES Thailand 2025（2025年東南アジア競技大会）」のバレーボール女子タイ代表に選出されたことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

12月9日（火）～16日（火）にタイで開催される2025年の東南アジア競技大会。同大会に出場するため、ハッタヤがタイへ一時帰国したことが明らかとなった。

タイ出身のハッタヤは自国でプレーした後、2021年にトヨタ車体クインシーズ（現・クインシーズ刈谷）に入団。2024-25シーズンの終了後に4季を過ごした刈谷を退団し、2025年8月にSAGA久光へ加入した。今季はここまで、SVリーグ女子のレギュラーシーズン12試合でベンチ入りし、52得点を獲得。また2010年の初選出以降、長年女子タイ代表としても活躍している。

なお、ハッタヤは東南アジア競技大会への出場に伴い、12月6日（土）と7日（日）に行われるSVリーグ女子第9節のPFUブルーキャッツ石川かほく戦と、12月11日（木）から開催される令和7年度皇后杯全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドへは帯同しない。